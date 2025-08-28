Após perda de peso brutal, apresentador da TVI causa furor de «cuecas». E muitos falam nisto

O verão é sempre tempo de praia, diversão e corpinho ao léu e este apresentador da TVI está a cumprir o lema à letra. Falamos de Zé Lopes, que após ter perdido muito peso, se mostrou a apanhar sol sem pudores e dividiu opiniões nas redes sociais.

«Endless summer», escreveu o apresentador do 'Bom dia Alegria' na sua página de Instagram, onde se mostra de sunga na praia, a apanhar sol.

A partilha dividiu opiniões. Mas há uma coisa que muitos falam: a sunga ou cueca que Zé Lopes usou: «Girooo🙌❤️»; «E essa cueca bem de Anitta?»; «Woooow, está ótimo com a nossa sunga 😍», lê-se na caixa de comentários.

Outros acham que Zé Lopes está magro demais: «Essa magreza extrema não o está a favorecer»; «Olá Zé sabe que gosto muito de sí mas , acho que está a ficar muito magro»; «tenha atenção à sua saúde que é o mais importante que temos», lê-se.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Zé Lopes.