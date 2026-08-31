Apresentador da TVI surpreende ao apresentar nova paixão: «Descobri um novo amor»

Zé Lopes decidiu partilhar com os seguidores algumas curiosidades sobre a sua vida e acabou por revelar uma novidade relacionada com a carreira.

O apresentador da TVI publicou nas redes sociais uma lista com 15 factos e curiosidades sobre si, proporcionando aos fãs alguns detalhes menos conhecidos da sua vida. Entre as revelações, uma em particular chamou a atenção: a descoberta de um novo gosto pela representação.

«Estou rendido ao teatro! Descobri um amor», escreveu Zé Lopes, numa publicação acompanhada por uma fotografia captada na praia.

Na imagem, o apresentador surge descontraído junto ao mar, mas com um guião de uma peça de teatro nas mãos. A publicação mostra, assim, o entusiasmo que tem desenvolvido por esta área artística.

A relação de Zé Lopes com o teatro não é, contudo, totalmente recente. O apresentador encontra-se a frequentar um curso de teatro, tendo já recebido elogios pelo seu desempenho. Em março deste ano, a TV Guia noticiou que Rita Salema, que é sua professora de teatro, destacou publicamente a sua entrega, talento e generosidade.

A nova aposta surge numa altura em que Zé Lopes continua ligado à televisão, onde tem desenvolvido o seu percurso enquanto apresentador e comentador. A incursão pelo teatro representa, por isso, uma nova vertente na carreira do comunicador.

A publicação acabou por despertar a atenção dos seguidores, sobretudo pela forma como Zé Lopes assumiu estar completamente rendido a esta nova paixão.

Veja, na galeria, a fotografia em que Zé Lopes surge a estudar o guião e as restantes imagens partilhadas pelo apresentador.

Zé Lopes surpreendeu os seguidores ao trocar, por instantes, a televisão pela venda de bolas de Berlim na praia.

Há quem aproveite as férias para descansar, mas Zé Lopes decidiu surpreender tudo e todos com um desafio bem diferente. Num vídeo partilhado nas redes sociais, troca os estúdios de televisão pela areia da praia e assume, por momentos, o papel de vendedor de bolas de Berlim.

Ao longo das imagens, o apresentador percorre a praia a apregoar o tradicional doce de verão, ajudando um vendedor ambulante a distribuir bolas de Berlim aos banhistas. A experiência, que começou como uma brincadeira, acabou por transformar-se numa homenagem a quem desempenha este trabalho diariamente.

"Nestas férias tenho assumido a versão Barbie Profissões… e acho que encontrei a que mais me divertiu: vendedor de bolas de Berlim na praia", escreveu na legenda da publicação. O apresentador revelou ainda que bastaram poucos minutos para perceber o esforço físico exigido a quem percorre quilómetros ao sol, transportando vários quilos às costas.

No final, contou que o vendedor lhe agradeceu por o ter ajudado a vender mais de 30 bolas de Berlim em apenas alguns minutos. No entanto, fez questão de inverter os papéis e sublinhar que foi ele quem saiu a ganhar. "Quem tem de agradecer sou eu, pela lição de simplicidade, esforço e simpatia. Não sei se ele sabe, mas fez o meu dia muito mais bonito", confessou.

O vídeo rapidamente conquistou os seguidores, que elogiaram a humildade e a espontaneidade do gesto, transformando um simples momento de férias numa das publicações mais acarinhadas dos últimos dias.