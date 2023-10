Zé Lopes admite ser bastante exigente consigo: «Eu odeio ver-me em televisão»

«É um festival!». Zé Lopes celebra aniversário com festa de arromba! Veja as fotografias

Zé Lopes, atual comentador do Big Brother 2023, esteve esta tarde no «Goucha» onde falou sobre os seus objetivos profissionais, começando por dizer: «Sinto-me muito grato por estar aqui e pelo público me aceitar como sou».

Zé Lopes admite que ainda está aquém daquilo que gostava de fazer que seria apresentar um programa «Nada de um grande formato, apenas começar um caminho como apresentador»

Manuel Luís Goucha faz a seguinte pergunta ao comentador «Mas já estiveste mais perto, já estás mais longe, já tiveste essa oportunidade, ou não?», ao que este responde «Já tive oportunidades assim isoladas de o fazer, se calhar desajustadas, outras que não entendo porque não funcionaram».

Goucha questiona «Como é que lidas com isso?» Ao que Zé Lopes responde «Massacro-me, acho sempre que fui eu que não estive à medida do desafio, eu critico-me muito», acrescentando «Eu odeio ver-me em televisão por exemplo».

Veja aqui os vídeos da entrevista ao comentador.