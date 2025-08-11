Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Ao Minuto

10:50
Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele» - Big Brother
06:44

Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»

10:38
Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa - Big Brother
04:19

Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa

10:33
Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível» - Big Brother
02:39

Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»

10:08
O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez - Big Brother

O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

09:18
Viriato denuncia farsa de Catarina Miranda e Afonso: «Querem impingir esta história» - Big Brother
08:22

Viriato denuncia farsa de Catarina Miranda e Afonso: «Querem impingir esta história»

09:12
Farsa entre Catarina Miranda e Afonso? «Isto não é um par de namorados, nem que a vaca tussa» - Big Brother
05:15

Farsa entre Catarina Miranda e Afonso? «Isto não é um par de namorados, nem que a vaca tussa»

08:41
Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda - Big Brother
01:07

Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda

08:40
Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral - Big Brother
08:02

Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral

08:38
Afinal quem é a ingrata? Jéssica Vieira e Catarina Miranda enfrentam-se sem medos - Big Brother
02:54

Afinal quem é a ingrata? Jéssica Vieira e Catarina Miranda enfrentam-se sem medos

08:36
Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...» - Big Brother
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

08:14
A proposta inusitada de Catarina Miranda para Afonso: «Se me desses um beijo na boca, eras capaz de...» - Big Brother
04:01

A proposta inusitada de Catarina Miranda para Afonso: «Se me desses um beijo na boca, eras capaz de...»

08:13
Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física» - Big Brother
03:56

Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física»

08:08
Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte - Big Brother

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

00:54
Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio - Big Brother
05:00

Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio

00:50
Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes - Big Brother
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

00:29
Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar» - Big Brother
05:08

Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»

00:23
Bruna é líder mas a reação de Catarina Miranda é que se torna viral - Big Brother
01:25

Bruna é líder mas a reação de Catarina Miranda é que se torna viral

00:22
Já sabemos quem é o novo líder da casa do Big Brother Verão. E é uma estreia - Big Brother
01:24

Já sabemos quem é o novo líder da casa do Big Brother Verão. E é uma estreia

00:13
Para rir: Big Brother Verão tem imagens que vai querer ver - Big Brother
01:49

Para rir: Big Brother Verão tem imagens que vai querer ver

00:06
Eduardo Ferreira foi expulso do Big Brother Verão. Todas as reações da casa aqui - Big Brother
03:44

Eduardo Ferreira foi expulso do Big Brother Verão. Todas as reações da casa aqui

00:01
Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo - Big Brother
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

23:53
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro - Big Brother

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

23:44
Eduardo Ferreira revela o motivo pelo qual entrou no Big Brother. E está ligado a Marco Paulo - Big Brother
04:16

Eduardo Ferreira revela o motivo pelo qual entrou no Big Brother. E está ligado a Marco Paulo

23:44
Herdeiro de Marco Paulo fala pela primeira vez da quantia que recebeu da fortuna do falecido cantor - Big Brother
04:16

Herdeiro de Marco Paulo fala pela primeira vez da quantia que recebeu da fortuna do falecido cantor

23:39
«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor - Big Brother
06:18

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

  • Há 24 min
Em desespero. Zé Lopes enfrenta grande problema após a compra de casa

Em desespero. Zé Lopes enfrenta grande problema após a compra de casa

Zé Lopes partilhou um desabafo de desespero no seu Instagram, porque vive um autêntico pesadelo após a compra da sua primeira casa. O comentador e apresentador vive um problema burocrático que o impede de habitar a casa.

«O assunto sobre o qual vos venho escrever hoje de bonito tem muito pouco. Os últimos dias têm sido de grande instabilidade emocional e de uma ansiedade que se está a apoderar de mim. Como sabem (e como fiz questão de partilhar por aqui) comprei casa. Foi a concretização de um dos meus maiores sonhos e poder mobilá-la ao meu meu gosto e senti-la como o meu cantinho, foi a cereja no topo do bolo. Acontece que, por questões burocráticas que desconhecemos, o empreendimento aguarda há meses que a Camara de Sintra emita as licenças de habitação para efectivar as escrituras», relatou.

O problema arrasta-se há vários meses. «E só eu sei o quão frustrante é não poder usufruir de uma casa que foi comprada apenas por conta do meu trabalho diário, com dinheiro que tanto me custou a ganhar. Tenho recebido imensas mensagens dos meus futuros vizinhos (naturalmente bastante impacientes) reportando que também se sentem de mãos e pés atados, até porque muitos deles ficam agora sem as habitações onde residem porque tiveram de as vender para adquirirem outras. A previsão datava o mês de Setembro com hipótese de alargamento para Dezembro e neste momento estamos em Agosto, sem ver a luz ao fundo do túnel».

«Fico profundamente triste por perceber que na altura das campanhas tudo é prometido e muito pouco é cumprido. E sim, a habitação deve ser uma das prioridades de qualquer programa eleitoral. Como vos digo desde o início, aqui nas minhas redes sociais vou partilhar sempre o que estou a sentir… e neste momento sinto-me verdadeiramente triste. Custa percebermos que o nosso sonho fica numa gaveta por castração de terceiros. Mas juntos vamos conseguir e ainda havemos de fazer umas boas churrascadas juntos, vizinhos», disse ainda pedido mensagens com dicas aos seus seguidores.

Percorra a galeria e espreite como é a casa de Zé Lopes.

Temas: Zé Lopes Casa

