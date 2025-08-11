Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Zé Lopes partilhou um desabafo de desespero no seu Instagram, porque vive um autêntico pesadelo após a compra da sua primeira casa. O comentador e apresentador vive um problema burocrático que o impede de habitar a casa.

«O assunto sobre o qual vos venho escrever hoje de bonito tem muito pouco. Os últimos dias têm sido de grande instabilidade emocional e de uma ansiedade que se está a apoderar de mim. Como sabem (e como fiz questão de partilhar por aqui) comprei casa. Foi a concretização de um dos meus maiores sonhos e poder mobilá-la ao meu meu gosto e senti-la como o meu cantinho, foi a cereja no topo do bolo. Acontece que, por questões burocráticas que desconhecemos, o empreendimento aguarda há meses que a Camara de Sintra emita as licenças de habitação para efectivar as escrituras», relatou.

O problema arrasta-se há vários meses. «E só eu sei o quão frustrante é não poder usufruir de uma casa que foi comprada apenas por conta do meu trabalho diário, com dinheiro que tanto me custou a ganhar. Tenho recebido imensas mensagens dos meus futuros vizinhos (naturalmente bastante impacientes) reportando que também se sentem de mãos e pés atados, até porque muitos deles ficam agora sem as habitações onde residem porque tiveram de as vender para adquirirem outras. A previsão datava o mês de Setembro com hipótese de alargamento para Dezembro e neste momento estamos em Agosto, sem ver a luz ao fundo do túnel».

«Fico profundamente triste por perceber que na altura das campanhas tudo é prometido e muito pouco é cumprido. E sim, a habitação deve ser uma das prioridades de qualquer programa eleitoral. Como vos digo desde o início, aqui nas minhas redes sociais vou partilhar sempre o que estou a sentir… e neste momento sinto-me verdadeiramente triste. Custa percebermos que o nosso sonho fica numa gaveta por castração de terceiros. Mas juntos vamos conseguir e ainda havemos de fazer umas boas churrascadas juntos, vizinhos», disse ainda pedido mensagens com dicas aos seus seguidores.

Percorra a galeria e espreite como é a casa de Zé Lopes.