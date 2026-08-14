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Admirador? Cara da TVI faz declaração arrebatadora a Cinha Jardim e deixa tudo à vista

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Zé Lopes emocionou-se ao recordar a relação especial com Cinha Jardim e fez-lhe uma declaração pública repleta de carinho.

Zé Lopes decidiu tornar público um sentimento que, apesar do passar do tempo, continua bem presente. O comentador e apresentador dedicou uma longa mensagem a Cinha Jardim, a quem trata com especial carinho e que considera parte da sua família.

«Acredito cada vez mais no poder dos elogios, das homenagens, das palavras ditas enquanto ainda podem ser ouvidas, sentidas», começou por escrever, explicando que não existe um momento certo para homenagear alguém.

O texto surgiu depois de Cinha Jardim lhe ter ligado para dizer que tinha saudades suas e que sentia que Zé Lopes já não queria saber dela. «Aquela chamada mexeu muito comigo. Mais até do que ela possa imaginar», confessou.

Zé Lopes recordou então a relação especial que mantém com Cinha e não hesitou em compará-la a uma avó. «Rever tudo aquilo que vivemos e, sobretudo, aquilo que ela foi para mim desde o primeiro dia: uma avó. Em tudo o que essa palavra significa», afirmou.

O apresentador destacou ainda os momentos que partilharam, entre conversas, gargalhadas e comentários sobre reality shows, descrevendo uma cumplicidade «única» entre os dois.

Na mensagem, Zé Lopes fez também questão de defender Cinha Jardim das críticas de que é frequentemente alvo. Apesar de reconhecer que a comentadora tem «opiniões polémicas» e que algumas das suas declarações geram debates, considera «profundamente injusto» que seja reduzida apenas àquilo que mostra publicamente.

«Porque quem realmente a conhece sabe a mulher que existe por detrás de tudo isso. Sabe o coração. Sabe a essência», escreveu.

O comentador recordou ainda o momento em que Cinha enfrentou um problema de saúde, confessando que viveu «um dos maiores sustos» da sua vida. Foi nessa altura, explicou, que voltou a perceber que existem pessoas que se tornam família sem existir qualquer laço de sangue.

«Podemos afastar-nos, podemos perder-nos no tempo, podemos deixar de falar durante meses… mas há pessoas que nunca deixam de morar dentro de nós», declarou.

E terminou com uma verdadeira declaração de carinho: «A Cinha é família. E família, quando é de verdade, não se perde. ❤️»

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Temas: Zé Lopes Cinha Jardim

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