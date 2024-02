Menos 60 quilos! Dois anos após cirurgia, Zé Lopes desabafa: «Era um obeso mórbido...»

Em fevereiro de 2022, Zé Lopes, comentador de vários reality shows da TVI, decidiu mudar de vida. Dois anos depois de ter sido submetido a uma cirurgia metabólica, o “rosto” da TVI fez uma nova partilha sobre esta mudança.

Zé Lopes recorda a altura em que tinha excesso de peso e, por conseguinte, alguns problemas de saúde como pré-diabetes e colestrol.

No «Goucha», Zé Lopes revelou as razões que o levaram a recorrer à cirurgia:

«O dia 25 de Fevereiro para mim tem de ser sempre assinalado, porque foi o dia em que eu renasci», começou por escrever na legenda de uma fotografia que mostra o antes e depois da cirurgia.

«Foi o dia em que eu renasci. Fez ontem 2 anos (é verdade, já passaram 2 anos!!!) (…) sinto que a minha vida nunca mais foi a mesma. 60kg mais magro, com maior agilidade, com todos os valores das análises controlados e com muito mais autoestima, hoje sou um homem novo», refletiu Zé Lopes.