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Esta cara da TVI vendeu bolas de Berlim na praia… mas ninguém estava preparado para o desfecho

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O que começou como uma brincadeira depressa se transformou num momento de emoção. Zé Lopes surpreendeu os seguidores ao trocar, por instantes, a televisão pela venda de bolas de Berlim na praia.

Há quem aproveite as férias para descansar, mas Zé Lopes decidiu surpreender tudo e todos com um desafio bem diferente. Num vídeo partilhado nas redes sociais, troca os estúdios de televisão pela areia da praia e assume, por momentos, o papel de vendedor de bolas de Berlim.

Ao longo das imagens, o apresentador percorre a praia a apregoar o tradicional doce de verão, ajudando um vendedor ambulante a distribuir bolas de Berlim aos banhistas. A experiência, que começou como uma brincadeira, acabou por transformar-se numa homenagem a quem desempenha este trabalho diariamente.

 

"Nestas férias tenho assumido a versão Barbie Profissões… e acho que encontrei a que mais me divertiu: vendedor de bolas de Berlim na praia", escreveu na legenda da publicação. O apresentador revelou ainda que bastaram poucos minutos para perceber o esforço físico exigido a quem percorre quilómetros ao sol, transportando vários quilos às costas.

No final, contou que o vendedor lhe agradeceu por o ter ajudado a vender mais de 30 bolas de Berlim em apenas alguns minutos. No entanto, fez questão de inverter os papéis e sublinhar que foi ele quem saiu a ganhar. "Quem tem de agradecer sou eu, pela lição de simplicidade, esforço e simpatia. Não sei se ele sabe, mas fez o meu dia muito mais bonito", confessou.

O vídeo rapidamente conquistou os seguidores, que elogiaram a humildade e a espontaneidade do gesto, transformando um simples momento de férias numa das publicações mais acarinhadas dos últimos dias.

Temas: Ze lopes Praia bolas de berlim

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