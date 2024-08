Zé Lopes lamenta morte de apresentador de televisão: «Um exemplo para todos…»

A notícia foi partilhado hoje e tem chocado o mundo. Este sábado, dia 17 de agosto, aos 93 anos, morreu Silvio Santos, conhecido empresário e apresentador de televisão, no Brasil.

Zé Lopes reagiu no seu Instagram à morte do fundador do canal Sistema Brasileiro de Televisão. O ex-comentador do Big Brother e atual apresentador das manhãs do V+, novo cana da TVI escreveu no story da sua rede social pessoal: «Um exemplo para todos os que escolheram seguir o ramo da comunicação. Grande Sílvio Santos, RIP» Por 'RIP', expressão inglesa para 'rest in peace', entenda-se 'descansa em paz'.