Inédito! Zé Lopes assume mágoa com conhecido ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’: «Falou muito mal de mim»

Zé Lopes, apresentador e atual comentador do «Big Brother», assumiu uma desilusão com um conhecido ex-concorrente da «Casa dos Segredos», que apoiava, não esperando que tivesse essa atitude consigo.

A revelação inédita foi feita este sábado no programa «Em Família» da TVI. Enquanto dava «a entrevista que ninguém quer dar». Uma das perguntas dizia: «Com quem nunca ficarias fechado?», questionou Maria Cerqueira Gomes.

«Não ficaria fechado com o Zezé Camarinha, nem com o Tiago Ginga», ex-concorrente da «Casa dos Segredos 4» e ex-namorado de Bernardina Brito, que participou na mesma edição. «Foram pessoas que me agrediram muito verbalmente, gratuitamente, sem nenhum tipo de razão», sublinhou.

Apesar de ter mencionado os dois, foi com Tiago Ginga que Zé Lopes se mostrou mais desiludido: «No caso do Tiago foi por um mal-entendido e isso magoa-me, porque ele nunca falou comigo», afirmou.

«Eu nunca alimentei polémicas, nunca falei disto, mas o Tiago falou muito sobre mim, coisas que não eram verdade, nunca me perguntou nada e falou mesmo muito mal de mim sem sequer perguntar se era verdade ou não, quando eu tenho imensas testemunhas que estavam lá e viram que não foi nada daquilo que aconteceu», acrescentou.

Zé Lopes disse ainda: «O Zezé tem aqueles ódios de estimação dele, eu sou um deles e está tudo certo. Desejo o melhor da vida aos dois, só tenho pena que numa determinada altura da minha vida, eu tenha apoiado o Tiago e votado nele para ele ficar na Casa dos Segredos. Se fosse agora não fazia isso, ninguém é parvo duas vezes», rematou.