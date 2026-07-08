Apresentador da TVI surpreende com declaração pública a Tony Carreira: «Escolheu transformar o sofrimento em amor»

Zé Lopes fez um elogio público a Tony Carreira. O apresentador publicou, na passada terça-feira, dia 7 de julho, um texto carregado de sentimento em jeito de homenagem ao cantor.

Na sua mensagem, Zé Lopes começou por recordar uma entrevista recente do artista: «Há uns dias, vi uma entrevista do Tony Carreira à margem do Rock in Rio, e fiquei a pensar na dimensão da pessoa que ele é. O Tony é, indiscutivelmente, dos maiores artistas que Portugal tem. Construiu uma carreira a pulso, com trabalho, persistência e uma dedicação que poucos conseguem igualar. Ao longo de décadas conquistou um lugar de destaque na música portuguesa e continua a mover milhares de pessoas que o seguem com uma fidelidade impressionante. Mas, para mim, a verdadeira grandeza nunca esteve apenas nos palcos. Já tive o privilégio de testemunhar a forma como trata quem o acompanha.»

O apresentador foi ainda mais longe ao destacar o lado humano do cantor: «O respeito, a disponibilidade, o carinho e a gratidão que demonstra pelos fãs dizem muito sobre o homem para lá do artista. Nunca esquece quem o levou até onde está. E isso vale mais do que qualquer disco de platina ou sala esgotada. Desde o início do meu percurso profissional, quando eu era apenas um estagiário, tratou-me com uma simpatia, uma humildade e um carinho que nunca esquecerei.»

Zé Lopes recordou também a forma como Tony Carreira trata todos por igual, independentemente do estatuto: «O Tony nunca fez distinção entre quem estava a começar e quem já tinha um nome feito. E, para mim, isso diz tudo sobre o carácter de uma pessoa. Depois, a vida colocou-lhe pela frente uma das maiores dores: a perda de uma filha. E, mesmo perante essa dor impossível de imaginar, escolheu transformar o sofrimento em amor, dando continuidade ao legado da Sara, através da Associação Sara Carreira. Há gestos que falam mais alto do que qualquer discurso.»

Por fim, o apresentador justificou o motivo da homenagem: «Por tudo isto, senti que devia escrever-lhe estas palavras. Até porque as pessoas boas também precisam de ouvir que fazem a diferença. Há artistas que enchem salas. Há homens que enchem corações. E o Tony consegue as duas.»