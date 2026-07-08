Apresentador da TVI surpreende com declaração pública a Tony Carreira: «Escolheu transformar o sofrimento em amor»

Ao Minuto

13:18
Beijo no pé e olhares calientes! A temperatura sobre entre Mariana Sá e Miguel no quarto - Big Brother
02:02

Beijo no pé e olhares calientes! A temperatura sobre entre Mariana Sá e Miguel no quarto

13:13
«Estou a tentar resolver e tu nem chegas perto!»: Íris mostra-se triste com postura de Sara - Big Brother
05:52

«Estou a tentar resolver e tu nem chegas perto!»: Íris mostra-se triste com postura de Sara

12:59
«Eu partia isto tudo!»: Mariana Salgueiro defende postura de Ana Luísa após discussão com Tatiana - Big Brother
05:44

«Eu partia isto tudo!»: Mariana Salgueiro defende postura de Ana Luísa após discussão com Tatiana

12:55
João Ventura e Mariana Salgueiro resolvem divergências e acabam abraçados e emocionados: «Comoveu-me...» - Big Brother
03:12

João Ventura e Mariana Salgueiro resolvem divergências e acabam abraçados e emocionados: «Comoveu-me...»

12:54
Joaquim comenta relação de João Ventura e Mariana Salgueiro: «Passar à frente, fazer as pazes...» - Big Brother
01:41

Joaquim comenta relação de João Ventura e Mariana Salgueiro: «Passar à frente, fazer as pazes...»

12:40
Vanessa acusa Sara de ter «dois pesos e duas medidas» e o clima azeda - Big Brother
05:51

Vanessa acusa Sara de ter «dois pesos e duas medidas» e o clima azeda

12:35
Íris aproveita dinâmica para 'espetar agulhas' em Sara: «Parece uma paz podre» - Big Brother
02:13

Íris aproveita dinâmica para 'espetar agulhas' em Sara: «Parece uma paz podre»

12:33
Mariana Sá implacável com Sara: «Desde que vim para a Casa da Avó, nunca mais quiseste saber» - Big Brother
06:27

Mariana Sá implacável com Sara: «Desde que vim para a Casa da Avó, nunca mais quiseste saber»

12:25
Pedro e Sara esclarecem mal-entendido: «Fiquei triste porque falaste em frente a toda a gente» - Big Brother
02:20

Pedro e Sara esclarecem mal-entendido: «Fiquei triste porque falaste em frente a toda a gente»

12:22
Tatiana deixa aviso aos colegas: «Vim para mostrar que dá para vencer com amor e humor!» - Big Brother
07:15

Tatiana deixa aviso aos colegas: «Vim para mostrar que dá para vencer com amor e humor!»

12:15
Tatiana não perdoa Ana Luísa: «Se calhar o meu coração é bem maior do que o teu! Não quero falar mais» - Big Brother
06:22

Tatiana não perdoa Ana Luísa: «Se calhar o meu coração é bem maior do que o teu! Não quero falar mais»

12:08
«Isso assusta-me em ti»: Ana Luísa tece duras críticas a Tatiana - Big Brother
07:57

«Isso assusta-me em ti»: Ana Luísa tece duras críticas a Tatiana

12:05
Tatiana 'explode' com Ana Luísa durante dinâmica: «Eu não aceito que digam coisas que não são verdade!» - Big Brother
02:51

Tatiana 'explode' com Ana Luísa durante dinâmica: «Eu não aceito que digam coisas que não são verdade!»

11:47
Tatiana indignada com postura de Ana Luísa: «Está a prejudicar-se. Não sabe onde se meteu» - Big Brother
02:33

Tatiana indignada com postura de Ana Luísa: «Está a prejudicar-se. Não sabe onde se meteu»

11:28
«Eu tinha-me ido embora ontem»: Ana Luísa faz confissão privada e desfaz-se em lágrimas - Big Brother
02:24

«Eu tinha-me ido embora ontem»: Ana Luísa faz confissão privada e desfaz-se em lágrimas

11:27
Ana Luísa assume-se magoada com João Ventura e Tatiana: «Senti gelo, senti frio» - Big Brother
09:07

Ana Luísa assume-se magoada com João Ventura e Tatiana: «Senti gelo, senti frio»

11:23
«Há pessoas que são boas a afogar-se»: João Ventura e Vanessa juntam-se para o corte e costura - Big Brother
03:10

«Há pessoas que são boas a afogar-se»: João Ventura e Vanessa juntam-se para o corte e costura

11:08
«Foi um beijo apaixonado»: Mariana Sá e Miguel contam ao colegas o que aconteceu durante a noite - Big Brother
02:19

«Foi um beijo apaixonado»: Mariana Sá e Miguel contam ao colegas o que aconteceu durante a noite

11:03
«Estás a jogar comigo»: Miguel tem conversa séria com Mariana Sá - Big Brother
02:43

«Estás a jogar comigo»: Miguel tem conversa séria com Mariana Sá

11:01
Concorrentes lamentam expulsão de João Gomes: «Ele era estratega... ele estava no topo» - Big Brother
02:14

Concorrentes lamentam expulsão de João Gomes: «Ele era estratega... ele estava no topo»

10:25
Houve beijo? Mariana Sá e Miguel ficam quase de caras coladas e o clima aquece na cama - Big Brother
01:22

Houve beijo? Mariana Sá e Miguel ficam quase de caras coladas e o clima aquece na cama

10:12
Beijinhos e carinhos! Mariana Sá e Miguel começam o dia agarradinhos na cama - Big Brother
01:08

Beijinhos e carinhos! Mariana Sá e Miguel começam o dia agarradinhos na cama

09:42
“Chapa de peso”: São quatro os nomeados da semana. E os nomes são surpreendentes - Big Brother

“Chapa de peso”: São quatro os nomeados da semana. E os nomes são surpreendentes

09:20
O verniz estala entre Sara e Pedro: «Desculpa esfarrapada» - Big Brother
05:09

O verniz estala entre Sara e Pedro: «Desculpa esfarrapada»

09:18
«És guerreira»: Após ver o filho sair da casa, Ana Luísa não contem as lágrimas - Big Brother
03:31

«És guerreira»: Após ver o filho sair da casa, Ana Luísa não contem as lágrimas

Acompanhe ao minuto

Apresentador da TVI surpreende com declaração pública a Tony Carreira: «Escolheu transformar o sofrimento em amor»

  • Big Brother
Apresentador da TVI surpreende com declaração pública a Tony Carreira: «Escolheu transformar o sofrimento em amor» - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A declaração é carregada de emoção.

Zé Lopes fez um elogio público a Tony Carreira. O apresentador publicou, na passada terça-feira, dia 7 de julho, um texto carregado de sentimento em jeito de homenagem ao cantor.

Na sua mensagem, Zé Lopes começou por recordar uma entrevista recente do artista: «Há uns dias, vi uma entrevista do Tony Carreira à margem do Rock in Rio, e fiquei a pensar na dimensão da pessoa que ele é. O Tony é, indiscutivelmente, dos maiores artistas que Portugal tem. Construiu uma carreira a pulso, com trabalho, persistência e uma dedicação que poucos conseguem igualar. Ao longo de décadas conquistou um lugar de destaque na música portuguesa e continua a mover milhares de pessoas que o seguem com uma fidelidade impressionante. Mas, para mim, a verdadeira grandeza nunca esteve apenas nos palcos. Já tive o privilégio de testemunhar a forma como trata quem o acompanha.»

O apresentador foi ainda mais longe ao destacar o lado humano do cantor: «O respeito, a disponibilidade, o carinho e a gratidão que demonstra pelos fãs dizem muito sobre o homem para lá do artista. Nunca esquece quem o levou até onde está. E isso vale mais do que qualquer disco de platina ou sala esgotada. Desde o início do meu percurso profissional, quando eu era apenas um estagiário, tratou-me com uma simpatia, uma humildade e um carinho que nunca esquecerei.»

Zé Lopes recordou também a forma como Tony Carreira trata todos por igual, independentemente do estatuto: «O Tony nunca fez distinção entre quem estava a começar e quem já tinha um nome feito. E, para mim, isso diz tudo sobre o carácter de uma pessoa. Depois, a vida colocou-lhe pela frente uma das maiores dores: a perda de uma filha. E, mesmo perante essa dor impossível de imaginar, escolheu transformar o sofrimento em amor, dando continuidade ao legado da Sara, através da Associação Sara Carreira. Há gestos que falam mais alto do que qualquer discurso.»

Por fim, o apresentador justificou o motivo da homenagem: «Por tudo isto, senti que devia escrever-lhe estas palavras. Até porque as pessoas boas também precisam de ouvir que fazem a diferença. Há artistas que enchem salas. Há homens que enchem corações. E o Tony consegue as duas.»

Veja tudo aqui:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zé Lopes (@zelopesss)

Temas: Zé Lopes Tony Carreira

Relacionados

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído

Zé Lopes desata a chorar no comboio e faz partilha emocionante

Fora da Casa

Este biquíni de Cristina Ferreira está a fazer furor. E nós sabemos onde pode comprá-lo

Há 1h e 24min

O biquíni viral de Cristina Ferreira é de uma marca portuguesa e está a ser muito procurado. As fotos da apresentadora revelam o motivo

Há 1h e 35min

Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»

Há 2h e 46min

Após se apaixonar no Big Brother e terminar relação, este ex-concorrente surpreende ao mostrar nova namorada

Hoje às 09:42

João Oliveira conta como se apaixonou pela namorada. E as fotos da jovem confirmam porquê

Hoje às 09:32

Luto. Ex-concorrente chora a perda da filha e a mensagem de despedida que deixou está a arrepiar a Internet

Hoje às 09:24
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»

Ontem às 14:35

Nuno conta como perdeu a mãe e o pai e deixa Maria Botelho Moniz lavada em lágrimas

Ontem às 23:32

Após se apaixonar no Big Brother e terminar relação, este ex-concorrente surpreende ao mostrar nova namorada

Hoje às 09:42

Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»

Há 2h e 46min
01:22

Houve beijo? Mariana Sá e Miguel ficam quase de caras coladas e o clima aquece na cama

Há 3h e 19min
Ver Mais

Notícias

Este biquíni de Cristina Ferreira está a fazer furor. E nós sabemos onde pode comprá-lo

Há 1h e 24min

Mensagem para Ronaldo? Carolina Pinto deixa declaração enigmática: «O respeito pelas conquistas devia falar mais alto»

Há 1h e 28min

Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»

Há 2h e 46min

Apresentador da TVI surpreende com declaração pública a Tony Carreira: «Escolheu transformar o sofrimento em amor»

Há 2h e 54min

“Chapa de peso”: São quatro os nomeados da semana. E os nomes são surpreendentes

Hoje às 09:42
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

Ontem às 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

Ontem às 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

6 jul, 00:21

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

6 jul, 00:13

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

5 jul, 23:42
03:54

O que se passou durante a noite na casa principal? Tatiana condena Nuno por não saber a fofoca completa

5 jul, 13:50
05:42

Hilariante. Nuno confessa interesse em Raquel e recebe conselhos amorosos de Tatiana e João Ventura

5 jul, 13:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após acidente, Marco Costa conhece trágica história e assume: "É bom estar vivo"

Há 2h e 49min

«Completamente despedaçado»: após anunciar gravidez, ex-concorrente do Big Brother comunica perda da filha

Hoje às 09:39

Francisco Monteiro não desarma: "Falta de ambição surreal"

Hoje às 09:36

Maria Botelho Moniz emociona-se durante a gala do Big Brother Verão. E o motivo não podia ser mais comovente

Hoje às 09:21

Após expulsão do "Big Brother Verão", João Gomes quebra o silêncio... e lança alfinetada!

Hoje às 00:33
Ver Mais Outros Sites