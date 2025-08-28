Um presidente com mais de 250 relacionamentos: A história inesquecível deste ex-concorrente da Casa dos Segredos

José Miguel Fernandes, mais conhecido por Zé Miguel, participou na primeira edição da Casa dos Segredos, na TVI, onde entrou com o segredo «já tive mais de 250 relacionamentos». O ex-concorrente de Penafiel acabou por ser o 10.º concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País, após 55 dias de participação, sem que o seu segredo tivesse sido descoberto.

Após a saída do reality show, Zé Miguel dedicou-se à política e foi eleito presidente da junta de freguesia de Irivo, a sua terra natal, em 2013. Mais de uma década depois, continua ligado à vida política local e está a terminar o seu último mandato este ano. Foi graças ao programa que conseguiu visibilidade e empatia suficiente junto dos eleitores, para conseguir a maioria dos votos.

Convidado do programa Dois às 10, transmitido nesta quinta-feira, 28 de agosto, Zé Miguel revelou ainda um importante momento da sua vida pessoal: é pai de uma menina, Alice, de cinco anos, fruto de uma relação entretanto terminada.

Veja agora o vídeo com as declarações de Zé Miguel: