EXCLUSIVO. Zé Pedro Rocha mostra-se injustiçado com expulsão: «Não teve tanto impacto como eu»

Zé Pedro Rocha foi o concorrente expulso na gala deste domingo, 5 de novembro. Após abandonar a casa mais vigiada do país, o ex-concorrente explicou porque considera que não foi uma decisão «justa».

André Lopes foi o primeiro salvo da noite. Zé Pedro foi ao «duelo final» juntamente com Anastasiya Bondar e acabou por ser expulso, com 43% da votação para salvar.

Recorde aqui o momento que se tornou viral nas redes sociais, quando Zé Pedro cumprimentou Francisco Monteiro após a expulsão.

Na chegada ao estúdio, Zé Pedro esteve à conversa com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira, e mostrou-se injustiçado com a saída. «Acho que a expulsão não foi justa só pelo simples facto de que eu como concorrente já dei mais à casa», começou por justificar.

«A Anastasiya foi a última a entrar, se calhar não teve tanto impacto como eu cheguei a ter. Agora começo a perceber que isso se calhar existe aqui um monopólio em volta de certas pessoas, e que tudo o que vai contra ou que não esteja a favor de… Leva por tabela», acrescentou ainda.

Veja o vídeo!