Casa do avesso, falhas na prova e liderança de Zé Pedro posta em causa! Saiba tudo aqui

Zé Pedro Rocha, atual líder da casa do Big Brother, enfrentou o desafio do anfitrião e respondeu a algumas perguntas sob escrutínio de um detetor de mentiras (que na verdade eram os colegas a votar na sala enquanto faziam perguntas, ouviam as respostas e votavam se consideravam ser “verdade” ou “mentira”).

Após esta atividade começou uma grande discussão na casa quando Francisco Monteiro revelou a Zé Pedro que considerava que este usava a liderança «como arma de arremesso» contra os colegas.

«Não sou pai de ninguém», continua a ser a resposta dada por Zé Pedro Rocha a muitas das críticas dos colegas. A isto, Jéssica Galhofas atira ao líder que este «não respeita todos da mesma forma», acrescentando-lhe mais críticas.

Francisco Monteiro volta a surgir na discussão, desta vez com fortes críticas à forma como nesta liderança as tarefas domésticas não têm sido cumpridas: «Tu viste a esterqueira que a casa estava ontem?»