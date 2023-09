Tensão! Zé Pedro tenta cumprimentar Francisco Monteiro, mas este recusa-se: «Podes voltar para o teu sítio»

Casa a arder com discussão entre Monteiro e Ossman: «Chegaste aqui e enterraste-te todo!»

A casa do Big Brother está ao rubro e a junção de toos os concorrentes - da casa e do anexo - num só espaço gerou vários confrontos. Durante a tarde desta quinta-feira, os concorrentes foram desafiados a dizer tudo «frente a frente», de forma a defenderem os seus pontos de vista e esclarecer mal-entendidos que pudessem existir com os restantes colegas.

O ambiente aqueceu e os concorrentes entram em acesos confrontos. Francisco Monteiro aproveitou para confrontar Zé Pedro e recusou-se a cumprimentar o colega por considerar a sua atitude uma «provocação».

Quando questionado pelo Big Brother, Zé Pedro admitiu: «Eu não me senti provocador, sentei-me à beira dele sim. Ele estava super ansioso e stressado, tentei falar com ele, não me respondeu. Agora ao ir cumprimentá-lo, fui provocador».

Mais tarde, Zé Pedro conversou com Paulo Sousa e Rogério Parrot sobre este confronto e revelou aos colegas que se juntou a Ossman Idrisse com o objetivo de derrubar Francisco Monteiro: «Ele leva comigo e com o Ossman em cima e ‘morre’», garantiu.

