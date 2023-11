EXCLUSIVO. Zé Pedro Rocha acredita numa reaproximação de Márcia a Francisco Monteiro? Saiba tudo aqui!

Desfeita em lágrimas com saída de Zé Pedro, Márcia garante: «Vou levar esta guerra pelos dois até ao fim»

Na gala do Big Brother deste domingo, 5 de novembro, Zé Pedro Rocha revelou no confessionário que Márcia Soares é uma fragilidade para si e que o coração já palpita por ela.

No final da noite, Zé Pedro acabou por ser expulso, num «duelo final» com Anastasiya Bondar, onde angariou apenas 43% dos votos para salvar. Na chegada ao estúdio, o ex-concorrente esteve à conversa com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira, e fez um balanço das últimas semanas intensas dentro da casa.

Em relação aos sentimentos de Márcia Soares por si, o ex-concorrente mostrou-se confuso. «Acho que nós temos uma forma muito similar de vermos essas relações ou estes sentimentos. Da mesma forma que eu não me predisponho a tal e acabou por acontecer, sinto que ela também tem essa forma de ver», começou por confessar Zé Pedro Rocha.

«Não sei se ela me vê dessa forma, até gostava de ver. Sinto que ela está muito focada no jogo… Eu secalhar desfoquei-me um bocadinho por causa disto, mas quero que ela ganhe e cá fora falarei com ela», explicou.

Quando questionado sobre uma possível reaproximação de Márcia Soares a Francisco Monteiro, o ex-concorrente não tem dúvidas: «Sinto que não». ´

«Ela não teve sentimento amoroso como ele, supostamente, teve por ela…», garantiu.

«Não sei até que ponto poderá existir essa aproximação porque a casa está toda em choque, está muito tenso, por isso duvido muito (…) Nem quero que isso aconteça porque me preocupo com ela», acrescentou.

