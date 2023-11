EXCLUSIVO: Zé Pedro Rocha comenta aproximação de Márcia Soares e Francisco Monteiro. Veja aqui

Como era Márcia Soares antes de entrar no Big Brother? Veja as imagens irreconhecíveis!

Zé Pedro Rocha foi expulso do Big Brother na gala de 5 de novembro. Durante o último confessionário com Cristina Ferreira, antes da expulsão, Zé Pedro revelou que o seu coração «palpitava» por Márcia Soares, com quem criou uma forte amizade dentro da casa.

Esta semana, Márcia Soares teve uma semana complicada dentro do jogo, com vários confrontos acesos em que esteve envolvida. Zé Pedro Rocha reagiu à prestação da colega desde a sua saída.

«Vi-a mais forte, acho que a minha saída foi benéfica para ela nesse aspeto. Acho que conseguiu ir buscar força à minha saída», começou por dizer.

«A casa ficou toda mais calma, começaram a relacionar-se de forma diferente, mais cordeal.. o que é bom para a Márcia», explicou ainda.

Sobre a conturbada relação de Márcia e Francisco Monteiro durante esta semana, o ex-concorrente reagiu: «Acho que eles se devem entender porque estar o tempo todo sob fogo não é bom nem para um nem para outro»

«Preocupava-me ela estar sempre naquela intensidade e se vir que conseguem superar essa situação toda, eu estou 200% de acordo», acrescentou.