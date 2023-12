Fora da casa, Zé Pedro declara-se a Márcia Soares: «Escrevo-te estas palavras com o coração pesado». Veja a mensagem

Zé Pedro, ex-concorrrente do Big Brother, partilhou na sua página de Instagram um conjunto de fotos com Márcia Soares e fez acompanhá-las de um generoso texto direcionado à concorrente. O ex-concorrente abriu o coração a Márcia Soares e escreveu uma mensagem sobre aquilo que sente em relação ao que a concorrente está a viver dentro da casa.

«Querida Márcia Soares, escrevo-te estas palavras com o coração pesado ao ver tudo o que estás a enfrentar dentro da casa do Big Brother. Partilhámos tantos momentos, vivemos altos e baixos, e cada desafio que enfrentas lá dentro também ecoa em mim. As batalhas diárias, as pressões constantes e as emoções à flor da pele não passam despercebidas. A coragem que demonstras ao enfrentar tudo isso é inspiradora e digna de respeito» começou por escrever.

«Recordo com carinho os momentos que partilhámos, as conversas profundas e os sorrisos que partilhámos. A tua autenticidade e força tornaram-te uma presença marcante na casa e na vida de todos os que te acompanham. Sei que pode parecer um caminho solitário, mas estou aqui, mesmo fora daquelas paredes, a torcer por ti, a enviar-te todo o apoio e a energizar-te com pensamentos positivos. Que nunca duvides do impacto positivo que deixaste em mim e em todos aqueles que te acompanham nesta jornada», acrescentou o ex-concorrente, relembrando os bons momentos que passaram juntos e eternizando essa cumplicidade, garantindo que, mesmo cá fora, torce pela concorrente e, tal como diz, a energiza com pensamentos positivos. O ex-concorrente realça o impacto positivo que a concorrente teve em si, agradecendo-lhe por tudo aquilo que de bom lhe acrescentou.

«Que encontres força nos momentos mais desafiantes, que continues a ser fiel a ti mesma e que o teu brilho permaneça inabalável. Tu és uma fonte de inspiração para muitos, e mesmo nos momentos mais difíceis, recorda-te do teu valor e da tua resiliência. Mantém-te forte, mantém-te verdadeira. Acredita que, mesmo com todas as dificuldades, estás a deixar uma marca indelével nesta experiência única. Com todo o apoio e carinho do teu, ’Cabritinho’», rematou, deixando uma mensagem de força nesta reta final à concorrente.