Zé Pedro abre o coração sobre Márcia: «Via-me com ela numa relação, não vou negar»

Zé Pedro Rocha foi o último concorrente expulso do «Big Brother» e esta quinta-feira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa, partilhando um pouco da sua história de vida e recordando também o seu percurso na casa mais vigiada do País.

Na parte final da conversa, o apresentador questionou o ex-concorrente sobre os seus sentimentos por Márcia Soares, com quem Zé Pedro Rocha criou uma forte amizade, tendo admitido até na última gala que podia ser algo mais («o coração a palpitar»).

«Isso foi uma coisa que não ficou muito esclarecida lá dentro. A Márcia é uma pessoa com quem me identifico muito. Se me via com ela numa relação, na forma dela ser e de estar sim, não vou negar. Ganhei um carinho gigante por ela, uma cumplicidade gigante», começou por referir.

Zé Pedro confessou: «Lá dentro houve momentos, até no momento em que passa o avião, em que eu realmente questionei-me: ‘Será que isto pode ser verdade? Será que eu estou a criar algum tipo de sentimento e não me estou a aperceber?’»

«E eu notava que as pessoas já diziam isso. Olhavam para nós, para a nossa forma de estar e de ser e olhavam de lado, comentavam isso de certeza», sublinhou ainda o ex-concorrente.

Manuel Luís Goucha questionou Zé Pedro se desde que saiu sente saudades de Márcia e este reconheceu que sim. «E mais do que as saudades tenho preocupação. De não estar à beira dela», disse sendo interpelado pelo apresentador: «Há aí alguma coisa» e ele consentiu: «Claro que sim».