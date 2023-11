EXCLUSIVO. Zé Pedro Rocha é confrontado: «Vais esperar pela Márcia cá fora?» Veja a resposta!

Na gala do Big Brother deste domingo, 5 de novembro, Zé Pedro Rocha revelou no confessionário que Márcia Soares é uma fragilidade para si e que o coração já palpita por ela.

O concorrente acabou por ser expulso do Big Brother, com apenas 43% dos votos para salvar. No final da noite, Zé Pedro esteve à conversa com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira, e fez um balanço das últimas semanas intensas dentro da casa.

Em relação aos sentimentos de Márcia Soares por si, o ex-concorrente mostrou-se confuso. «Acho que nós temos uma forma muito similar de vermos essas relações ou estes sentimentos. Da mesma forma que eu não me predisponho a tal e acabou por acontecer, sinto que ela também tem essa forma de ver», começou por confessar Zé Pedro Rocha.

«Não sei se ela me vê dessa forma, até gostava de ver. Sinto que ela está muito focada no jogo… Eu secalhar desfoquei-me um bocadinho por causa disto, mas quero que ela ganhe e cá fora falarei com ela», explicou.

«Vais ficar à espera dela cá fora?», questionou a repórter digital.

«Isso é uma coisa que não podemos falar, eu não sei… Isso tem de falar com ela depois, não é comigo. Mas sim, claro que vou esperar por ela», revelou.

Quando questionado sobre uma possível reaproximação de Márcia Soares a Francisco Monteiro, o ex-concorrente não tem dúvidas: «Sinto que não (…) «Ela não teve sentimento amoroso como ele, supostamente, teve por ela…», garantiu.

«Não acreditas nesse sentimento?», procurou saber a repórter digital.

«Não muito… Ele é muito calculista nas coisas que faz, sabe o que prende as pessoas aos programas. Ele é um ‘papa-realitys’ por isso, ele tem noção disso», explicou Zé Pedro Rocha.