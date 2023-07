Siga as tendências! Qual o bouquet indicado para si? Veja aqui!

Casamento Marcado: o acessório que fez toda a diferença no look de Maria Cerqueira Gomes! Veja as imagens

Os bouquets são algo essencial para completar o grande dia do noivos. Existe tanta escolha que por vezes fica difícil decidir qual o que mais gostamos! Para isso, decidimos facilitar-lhe o processo, e mostramos as últimas tendências da internet de bouquets! Procurámos os bouquets mais virais do TikTok, veja aqui!

Sem dúvida que os bouquets mais virais são em tons suaves, arranjados de forma elegante e intemporal.

O bouquet «Silvestre» é uma opção para muitas noivas que idealizam o seu dia como um autêntico conto de fadas! Com abundância do verde e outras flores em tons pastel, formamos um bouquet silvestre.

Para um ar mais alegre e cheio de vida, mostramos um bouquet «Tropical». O leque de cores é mais aberto, tendo uma «pitada» de ares tropicais e alegres através das cores e texturas das flores utilizadas.

Para quem procura um casamento íntimo com looks simples, algo mais sóbrio, mostramos um género de bouquet mais «sóbrio». A atenção fica centrada nos detalhes do bouquet e predominam as cores entre o branco e o castanho claro.

O bouquet «Primavera» é a escolha de muitas noivas. Este conjunto mistura o selvagem com os tons da primavera, formando um bouquet doce, colorido e elegante.

Para as personalidades mais despreocupadas apresentados um bouquet «Selvagem». Os verdes são o mais predominantes e com um toque ou outra de uma cor mais sóbria.

Os bouquets com hortênsias têm vindo a ganhar terreno. Para quem gosta de bouquets maiores, é muito comum a junção de hortênsias com tamanho XL, com rosas inglesas e eucaliptos.

Um toque ousado é o ideal para quem gosta de fugir ao tradicional de um bouquet de noiva de uma só flor. Com inspiração selvagem, é possível com desenhos florais com um toque de ousadia.

Veja aqui os vários exemplos de bouquets!