Mulher de Bruce Willis faz apelo emocionado

Bruce Willis é um dos nomes maiores do Cinema, com uma carreira feita de várias décadas e dezenas de filmes, muitos deles enormes êxitos de bilheteira.

Recentemente, o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal (FTD), uma doença degenerativa que afeta severamente o estilo de vida dos pacientes.

De acordo com a norte-americana Associação Alzheimer, a FTD refere-se a “um grupo de perturbações causadas pela perda progressiva de células nervosas nos lobos frontais do cérebro (as zonas atrás da testa) ou nos seus lobos temporais". Estas áreas do cérebro estão geralmente associadas à personalidade, comportamento e linguagem.

Emma Heming Willis, mulher de Bruce Willis, apelou aos paparazzi para manterem distância e pararem de gritar à estrela do filme "Assalto ao Arranha-Céus" quando o virem em público. Esta mensagem veio na sequência de um incidente recente, no qual alguns fotógrafos tentaram falar com o ator numa rara aparição pública, em que ia encontrar-se com amigos para tomar um café.

A modelo partilhou um vídeo emocionado, no seu perfil do Instagram, durante o fim-de-semana, referindo que “ainda há muita educação que é preciso dar” sobre pessoas que vivem com demência.

Recorde-se que Heming, de 44 anos, e Bruce Willis, de 67, casaram em 2009 e têm duas filhas em comum, Mabel e Evelyn.

Veja a partilha que a modelo e atriz fez nas redes sociais:

