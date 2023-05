Em data importante, Bruna Gomes declara-se a pessoa especial: «Quando me falta vontade ela está»

Bruna Gomes tem um ritual de prosperidade no 1º dia do mês. Veja tudo!

Bruna Gomes celebrou o aniversário da irmã com uma mensagem muito especial, que partilhou nas suas redes sociais: «Minha irmã hoje faz anos, meu braço direito, minhas mãos, meu coração, meu tudo», escreveu na legenda da publicação.

«Minha irmã sempre esteve por mim. Quando me falta vontade ela está. Sempre foi a irmã que deu suporte em cada passo, desde as primeiras apresentações de ballet até quando me deixaram no vazio com alguns sacos de lixo para a mudança… ela também deixou tudo e estava lá. Também já atravessou o oceano só para um abraço, sim ela estava lá», acrescentou.

A namorada de Bernardo Sousa rematou: «Não sei o que seria de mim se não tivesse a tido em todas as fases. Obrigada Deus pela irmã que tu escolheu para mim. Que ela tenha a melhor vida do mundo, porque é só o melhor de tudo que ela merece».

Veja aqui a publicação na íntegra: