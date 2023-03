Bruna Gomes voltou a experimentar uma dica do Tick Tock. Depois de ter ficado rendida à dica de alisar o cabelo com fio dentário, A namorada de Bernardo Sousa experimentou usar spray de cabelo para fazer sardas. Bruna Gomes ficou chocada com o resultado positivo: «Deu certo, ainda estou a processar essa informação!», declarou.

Recorde o momento em que Bruna Gomes foi surpreendida com perguntas dos fãs: