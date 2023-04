Bruna Gomes é a próxima convidada do «Conta-me», numa conversa reveladora. Veja as primeiras imagens!

Bruna Gomes deixa todos a rir com gaffe hilariante

As primeiras imagens de Bruna Gomes no «Conta-me! »

Bruna Gomes é a próxima convidada do programa «Conta-me», da TVI, que vai para o ar este sábado, dia 22 de abril, com Maria Cerqueira Gomes aos comandos.

A estação já divulgou um excerto da reveladora entrevista, no qual a ex-concorrente do «Big Brother» e atual comentadora d'O Triângulo, fala de um período mais difícil da sua vida.

«Foi tudo muito conturbado e lidar com aquilo... porque há coisas que tu esperas e imaginas, mas há coisas que tu não imaginas mesmo, então quando a ficha cai, quando o muro cai, é meio assim: 'o que é que está acontecendo aqui?' e foi isso que me aconteceu», contou Bruna Gomes.

Veja agora as primeiras imagens da entrevista e não perca a conversa na íntegra, em exclusivo na TVI, sábado depois do TVI Jornal.