Bruna Gomes é capa de revista e mostra-se mais sexy do que nunca! Veja qui

Bruna Gomes continua a incendiar as redes sociais com as fotografias que vai partilhando. Desta vez, Bruna Gomes anunciou na página oficial do seu canal de Youtube que é a capa deste mês da revista «Influencer Magazine».

«Meus grandes gostosos, hoje partilho com vocês a nova revista Influencer, JÁ ESTÁ NAS BANCAS, corre e garante a tua. Além da nossa entrevista, tem também muitas dicas de como ser um influenciador e criador de conteúdo», pode ler-se na legeda da publicação.

Na fotografia da capa, a influenciadora digital mostra-se mais sensual do que nunca, com uma elegante lingerie preta com estampado animal. Veja as imagens!