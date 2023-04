Após momento de tensão na gala, Ângelo Dala pede desculpa a Bruna Gomes. Veja aqui!

Entrevista exclusiva com Ângelo Dala: os momentos mais polémicos e as amizades que leva do programa

Ângelo Dala foi expulso d'O Triângulo no passado domingo, dia 2 de abril, com 77% dos votos do público. O ex-concorrente esteve à conversa com a repórter digital Mafalda Oliveira e fez um balanço da sua experiência, justificando algumas das suas atitudes mais polémicas.

Durante a gala d’O Triângulo, os comentadores Flávio Furtado e Bruna Gomes tiveram a oportunidade de deixar um comentário para os dois nomeados que foram ao duelo final, Ângelo Dala e Alice Santos. Estas opiniões não foram muito bem recebidas por Ângelo Dala, que se mostrou implacável.

Sobre o comentário que Bruna Gomes fez para a casa, o ex-concorrente afirma que não conseguiu compreender e, por isso, ficou confuso: «Ninguém percebeu nada do que ela falou… Nós olhámos: isto é uma comédia ou o que é que ela falou?»

Durante a gala, Ângelo Dala não se mostrou recetivo à opinião da comentadora e confessa: «Foi de cabeça quente, porque nós não ouvimos o que ela falou (…) Isto, tendo em conta já a provocação do Flávio!»

«Arrependes-te da forma como falaste com a Bruna?», questionou a repórter digital Mafalda Oliveira.

«É bonita! Não devia mesmo. A sério, não devia, mas saiu… Até tenho de pedir desculpas!», assumiu o ex-concorrente.

«Bruna, desculpa! Tudo legal… tu fica relaxada», terminou por dizer.