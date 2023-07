Ao lado de Bruna Gomes, Bernardo Sousa deixa mensagem aos «haters». Saiba tudo aqui

Ex-concorrentes celebram conquista de Bernardo Sousa num barco! Veja as imagens inéditas

Lembra-se qual foi presente de uma semana de namoro de Bruna Gomes e Bernardo Sousa no Big Brother Famosos? Recorde o momento

Bernardo Sousa revela como se vê daqui a 10 anos! Veja os planos para o futuro com Bruna Gomes

Esta quinta-feira, 20 de julho, Bernardo Sosua juntou vários amigos para celebrar mais uma conquista. A bordo de um barco no Rio Tejo, alguns ex-concorrentes do Big Brother juntaram-se para comemorar a inauguração do «Évora», o novo barco da empresa de Bernardo Sousa.

Num ambiente descontraído e animado, foram várias as partilhas que Fernando Semedo, Rui Figueiredo e Jéssica Antunes fizeram a apoiar o amigo. Como não podia deixar de ser, também Bruna Gomes esteve presente para apoiar o namorado.

Neste dia especial, Bernardo Sousa fez questão de deixar uma «farpa» para os «haters». O piloto partilhou uma fotografia ao lado de Bruna Gomes, onde o casal aparece feliz e apaixonado, e na legenda escreveu: «Brinde aos haters».

Percorra a galeria de imagens e veja as fotografias inéditas da celebração no barco!