Festa de Verão TVI: Bruna Gomes arrasa com vestido fluorescente, mas um pormenor saltou à vista!

Fita cola nos anéis e roupa interior diferente! As curiosidades sobre os looks da festa de verão da TVI que ninguém ia saber!

Bernardo Sousa faltou à festa de verão da TVI, mas a namorada, Bruna Gomes, fez-se notar no SUD, em Lisboa. O piloto de automóveis não marcou presença no evento mais aguardado do ano por motivos profissionais. Bernardo Sousa está num rally em trabalho.

Bruna Gomes esteve na festa de verão da TVI acompanhada por Fernando Semedo, de quem é amiga desde o Big Brother Famosos.

