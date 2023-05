Bruna Gomes celebra grande conquista de Bernardo Sousa! Saiba tudo

Sandra Costa sobre atraso no desenvolvimento do filho: «Ele ainda não diz mamã»

Bernardo Sousa, vencedor do Big Brother Famosos 2, recorreu às redes sociais para partilhar uma grande conquista.

O piloto revelou que alcançou a terceira posição no Rally de Portugal, tendo ficado a 54,9 segundos do campeão. «O apoio de todos foi fundamental para atingir este pódio no CPR (Campeonato de Portugal de Ralis)! Obrigado, obrigado, obrigado», escreveu Bernardo Sousa no Instagram.

Bruna Gomes, namorada do piloto e também vencedora do Big Brother Famosos – Desafio Final, não ficou indiferente. Foi através do Instagram que a influencer destacou esta conquista, celebrando-a na rua com Bernardo.