Bruna Gomes deixa mensagem aos seguidores: «Há mesmo gente a precisar de ajuda com urgência»

Bruna Gomes recorreu ao Twitter para deixar uma mensagem aos seguidores, em jeito de desabafo. «Ia postar um vídeo que, na minha opinião, era engraçado, mas logo pensei que iam 'encher o meu saco', porque não posso fazer piada nem colocar uma música porque é indireta para o meu próprio namorado», escreveu.

«Há mesmo gente a precisar de ajuda com urgência», acrescentou ainda a influencer digital, que namora com o piloto de rally, Bernardo Sousa, que conheceu e por quem se apaixonou no «Big Brother Famosos 2» em 2022.

O casal, recorde-se, está a passar uns dias no Brasil, onde aproveitou para desfrutar do Carnaval do Rio de Janeiro, após Bruna Gomes ter terminado de comentar a Ex-periência, na TVI.