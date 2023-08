Bruna Gomes despede-se de projeto «especial» e revela: «Agora vou de férias...»

Bruna Gomes anunciou, esta terça-feira, 1 de agosto, o fim da primeira temporada do podcast ‘Pod Bru’. A ex-concorrente do Big Brother Famosos revelou que vai de férias para a Madeira.

«Muito obrigada pela tua companhia, o teu feedback foi super importante para o crescimento desse canal. Para mim, era um sonho e vocês me ajudaram para que esse sonho se tornasse realidade», agradeceu.

«Agora vou de férias porque eu mereço férias também e vou gravar para vocês. Vou estar lá na ilha da Madeira, Madeirenses me esperem com as bananas, com as ponchas, com tudo», escreveu Bruna Gomes no Twitter.

Recorde-se que Bernardo Sousa vai participar no Rali Vinho Madeira, entre os dias 3 a 5 de agosto.