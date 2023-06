Bruna Gomes e Bernardo Sousa fazem surpresa amorosa a sobrinha! Veja aqui!

Bruna Gomes, influencer brasileira e ex-concorrente do Big Brother onde conheceu Bernardo Sousa, atual namorado. Juntos, o casal decidiu concretizar o desejo da pequena Tona, sobrinha do casal

Bruna Gomes decidiu utilizar a rede social tiktok para publicar o vídeo da surpresa: “Hoje vamos fazer uma surpresa no colégio da nossa sobrinha. Levámos balões de unicórnio que ela ama. Ela sempre pedia para nós irmos no final da aula, buscá-la”.

“Estava um vento super forte e estávamos com medo que o balão fosse com Deus. Ela estava sem óculos e não enxerga muito bem ao longe. A Tona é uma menina meiga, doce e cheia de carisma. Quero sempre que ela seja muito, muito feliz”

O vídeo termina com Bruna Gomes a tirar fotos à sobrinha que estava radiante com a surpresa!