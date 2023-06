Bruna Gomes e Bernardo Sousa realizam mais uma conquista: «Dia de mudanças»! Saiba tudo e veja as imagens

Bruna Gomes e Bernardo Sousa têm vivido momentos de muita emoção e sobretudo muito amor. O casal anunciou nas redes sociais que vão mudar de casa!

Foi através dos stories do Instagram, que a influencer partilhou uma fotografia de coisas empacotadas: «Dia de mudança!», escreveu. Nas imagens é possível ver alguns pormenores do novo lar do casal, que se conheceu no reality show «Big Brother Famosos».

A vencendora do «Big Brother Famosos – Desafio Final», adiantou ainda que está à espera de receber mais caixas para começar a preparar a nova casa. «À espera das caixas todas», escreveu na legenda da imagem que partilhou do namorado.

Nos vários stories que Bruna Gomes partilhou, uma imagem levantou muitas dúvidas: uma parte de cama de bebé! O casal já afirmou várias vezes que querem ser pais de duas crianças: Caetana e António José. Será que vem a caminho?

Veja aqui as imagens da nova casa!