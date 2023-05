Bruna Gomes e Bernardo Sousa respondem à tão aguardada questão: «Para quando o casamento?»

Bernardo Sousa e Bruna Gomes decidem o nome do «filho» em direto: «Trocámos o nome»

Bruna Gomes admite continuar a fazer terapia: «Quando não me intendo»

Em jeito de celebração do seu primeiro ano de namoro, Bruna Gomes e Bernardo Sousa estiveram à conversa com Manuel Luís Goucha sobre os altos e baixos desde o início desta relação iniciada no «Big Brother Famosos 2».

O casal tem uma enorme rede de fãs e seguidores que os acompanha desde cedo e uma das perguntas mais requisitadas pelos fãs tem sido: «Para quando o casamento?».

Bernardo Sousa não hesitou em revelar que o casamento não é «guerra» do casal e que pelo menos, por enquanto, não existem planos para uma cerimónia, sendo que o casal já se considera "casado".