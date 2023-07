Bruna Gomes em momento inédito com Bernardo Sousa: «No meio da bagunça»

Festa Verão TVI - Bruna Gomes: «Este projeto está a fazer com que conheça melhor o povo português»

Bruna Gomes revela onde vai passar férias com Bernardo Sousa! Saiba tudo

Bruna Gomes, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se num momento inédito com o namorado e também ex-concorrente da mesma edição, Bernardo Sousa.

«No meio da bagunça. Bom final de semana», escreveu a influencer digital, no meio de um vídeo em que se mostra a abraçar e a correr para o colo do namorado no meio da cozinha.

De imediato, surgiram comentários a elogiar a relação do casal: «“No meio da bagunça” existe um amor que só te quer ver sorrir»; «Que lindos e felizes, isso sim o mais importante»; «Gosto muito de vocês!!!!! Abração para vocês!», lê-se.

Veja a partilha em baixo: