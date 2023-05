Bruna Gomes partilha recordação especial com Bernardo Sousa: «A vida como ela é»

Concorrentes no «Rio de Janeiro» acordam com mensagem especial de Bruna Gomes!

Bruna Gomes partilhou, nas suas stories do Instagram, uma recordação do ano passado com o namorado, Bernardo Sousa. «Estava olhando os meus vídeos e achei», começou por escrever na legenda do vídeo.

«Quando voltei ano passado de Portugal e fui com o Bernardo tirar minhas coisas que estavam num Storage. Um filme passa pela cabeça», acrescentou, mostrando o sítio onde estavam arrumadas as suas coisas na altura.

A influencer digital sublinhou ainda: «Quando saí do Brasil no ano passado estava tudo bagunçado e quando voltei tive ajuda desse gato para arrumar as coisas... olha só que sorte. A vida como ela é», rematou.

