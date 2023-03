Bruna Gomes perde a «paciência» e faz queixa às autoridades: «350 prints de perfis com injúrias contra mim»

Bruna Gomes partilhou com os seguidores que tem sido alvo de vários comentários de ódio nas redes sociais. A influenciadora digital publicou um vídeo a lamentar a situação e revelou que já fez uma denúncia às autoridades competentes e lamentar o sucedido.

«Numa tarde conseguimos reunir 350 prints de perfis com injúrias contra mim. Não sei de onde isso começou e porque é isso começou. Só sei que estou há meses levando com esses perfis que contam inúmeras mentiras do meu passado, do meu relacionamento, que envolvem a minha índole e o meu caráter», começou por contar.

Bruna Gomes fez um alerta para a normalização destes perfis utilizados para ofender e destilar ódio nas redes sociais que são, normalmente, falsos. «Não está tudo bem, porque não sabemos quem está do outro lado. Não sabemos o quanto aquele ódio pode reverberar da forma mais negativa possível na vida daquela outra pessoa», acrescentou.

Através do Twitter, Bernardo Sousa também reagiu: «Façam o que fizerem já estão todos catalogados! Já estão todos os @ na queixa!», escreveu o piloto.