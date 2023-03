Bruna Gomes «testa» Bernardo Sousa com vestido que usou no primeiro jantar romântico do casal! Veja a reação

Bruna e Bernardo terminam o jantar nos braços um do outro!

Bruna Gomes, vencedora do Big Brother Famosos – Desafio Final, conheceu e apaixonou-se pelo piloto Bernado Sousa, também vencedor do Big Brother Famosos, dentro da casa mais vigiada do País.

A influencer, recorreu ao Tik Tok, onde partilhou um vídeo que mostra o primeiro «date» que teve com o piloto no programa. Para «testar» o namorado, Bruna Gomes decidiu vestir o vestido que usou nesse jantar e ver se Bernardo Sousa reconhecia o «look»: «Hoje eu vesti o vestido desse date, quero ver se ele se lembra».

«Quando eu saí do Big Brother, eu doei praticamente todas as coisas que eu usei no programa e deixei esse vestido, para fazer essa surpresa!», disse, entusiasmada.

Será que Bernardo Sousa lembrou-se? Veja aqui!