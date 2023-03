Com saudades do «Big Brother»? Bruna Gomes e Bernardo Sousa recordam momento especial

Bernardo Sousa comenta com os concorrentes: «Eu tive ataques de pânico»

Bruna Gomes e Bernardo Sousa são dos casais mais queridos pelos portugueses após terem participado no «Big Brother Famosos 2» em 2022. O casalinho parece estar com saudades dos momentos que passou lá, pois recordou recentemente através do Instagram, um deles.

A imagem diz respeito a uma das festas do reality show, onde Bruna e Bernardo surgem a mexer no telemóvel e a escrever mensagens. «Se soubessem o que estávamos a escrever», brincou a influencer digital, na legenda da partilha. c

Recorde-se que a influencer digital e o piloto de rally conheceram-se e apaixonaram-se no «Big Brother Famosos 2» em 2022 e desde aí nunca mais se largaram, andando entre Portugal e Brasil.