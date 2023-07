Imperdível: Bruna Gomes enche Bernardo Sousa de beijos. Veja o momento!

Bruna Gomes mostrou mais um momento apaixonado com Bernardo Sousa. Num vídeo partilhado na sua página de Instagram, a vencedora do «Big Brother - Desafio Final», encheu o namorado de beijos.

Tudo não passou de um teste à nova linha de batons da influencer digital, a grande novidade que foi revelada esta terça-feira e que é o novo desafio profissional de Bruna Gomes.

«Prova do beijo concluída com sucesso com o nosso batom! Obrigada, obrigada, obrigada. É amanhã», escreveu Bruna Gomes na legenda do vídeo em que beija Bernardo Sousa.

Esta quarta-feira a linha foi finalmente lançada. Veja o vídeo do momento em baixo!