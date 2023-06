Surpreendente: Bruna Gomes rapa o cabelo de Bernardo Sousa. Veja tudo!

Bernardo Sousa deixa seguidores entusiasmados com foto de família: «Está na altura de fazeres o bebé»

Bruna Gomes soma elogios em nova foto com Bernardo Sousa: «Dois grandes gostosos»

Bernardo Sousa fala em exclusivo sobre novo passo com Bruna Gomes: «Andava atrás desta casa há anos»

Bruna Gomes surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo no Instagram, no qual se mostra a rapar o cabelo do namorado, Bernardo Sousa.

«Cabelos e penteados na empresa carecas com cabelos. Contrate já», brincou a influencer digital, na legenda do vídeo partilhado esta segunda-feira, dia 26 de junho.

Os seguidores elogiaram o gesto e destacaram o clima de positividade e boa disposição vivido entre o casal: «Sempre divertidos. O campeão já está preparado para o fim de semana», lê-se num dos comentários.

Veja o vídeo abaixo: