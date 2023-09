As primeiras imagens da participação de Bruna Gomes no videoclip de David Carreira

Bruna Gomes, ex-concorrente do «Big Brother - Famosos», participa no mais recente videoclip do cantor David Carreira e foi o próprio quem divulgou as primeiras imagens.

Nas redes sociais, Tiktok e Instagram, David Carreira mostrou algumas imagens das gravações do videoclip, onde surge divertido a dançar com a influencer digital.

Veja o vídeo em cima e fique a par de tudo em primeira mão!