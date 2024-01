Bruna Gomes faz confissão: "É como uma mãe para mim em Portugal"

No último sábado, Bruna Gomes participou no programa "Em Família", trazendo consigo uma pessoa de grande significado na sua vida.

A influencer abordou o tema de seu novo livro, intitulado "Receitas da Bru", proporcionando uma oportunidade única para discutir as inspirações e todo o processo que a levou a escrever o livro. Para além disso, aproveitou para dar a conhecer Ana, destacando a importância dessa conexão pessoal que começou depois da relação de Bruna Gomes e Bernardo Sousa ter começado.

"O primeiro momento partilhado com Ana foi quando chegou à casa da família de Bernardo e recebeu um abraço "muito forte". A influencer sublinha: "Ana é como uma segunda mãe para mim e para o Bernardo".

Bruna Gomes tem conquistado a apreciação dos seus seguidores ao compartilhar consistentemente vídeos com a incrível Ana. A receção entusiástica por parte dos fãs é evidente, pois cada vídeo partilhado pela Bruna é calorosamente recebido, gerando uma demanda constante por mais conteúdo. A dinâmica entre Bruna e Ana tem cativado a audiência.

Ainda durante a conversa, Bruna falou do momento em que apareceu vestida de noiva no programa "Dança com as Estrelas" e dançou com Bernardo. Reveja o momento romântico!

Bernardo Sousa pediu Bruna Gomes em casamento no passado dia 25 de Dezembro, deixando a influencer mais feliz do que nunca.