Bruna Gomes partilha mensagem emotiva: «Muita coisa mudou, mas sou a mesma»

A influencer digital, Bruna Gomes, partilhou uma mensagem emotiva com os seguidores, no dia em que foi a cara de um evento, que aconteceu na loja da Kokonut Pink, em Lisboa, após ter fotografado a mais recente linha de biquínis da marca.

«Hoje pude abraçar alguns de vocês. Uns que me conheceram aqui em Portugal e outros já de alguns anos. Queria muito agradecer a cada um, por estarem aqui», começou por referir a ex-concorrente do «Big Brother», num storie no Instagram.

A namorada de Bernardo Sousa acrescentou: «Muita coisa mudou, o lugar, o conteúdo. Mas sou a mesma. Talvez só tenha crescido mesmo... e que bom, não é? Também é por isso que eu luto. Obrigada, tenho os melhores comigo».

