Mistério desvendado: Bruna Gomes revela finalmente a grande novidade!

A influencer digital brasileira, Bruna Gomes, tem preparado os fãs e seguidores para uma novidade bombástica que seria divulgada nos próximos dias, marcando até um live no seu podcast (PodBru) para revelar a mesma.

«Estava muito ansiosa para comunicar isto. Já vos tinha dado alguns ‘spoilers’», começou por referir a vencedora do «Big Brother. «Saibam que estou sempre a tentar agradar, mesmo sendo difícil agradar a todos», acrescentou.

Depois, Bruna Gomes falou sobre a sua mais recente notícia, a colaboração com a marca «Andreia» ao nível da cor de cabelo, que já tinha sido revelada há umas semanas.

«É uma marca portuguesa, chamou-me e eu tive a ideia de passar por esta nova fase, não só internamente, mas externamente, sempre gostei de trocar a cor de cabelo. Escolhemos esse ruivo, que está no mercado para vocês. Já tinha tido esta cor e lembrava-me de gostar mesmo desta cor», explicou.

Finalmente, Bruna Gomes anunciou o segredo guardado há algum tempo e que entra hoje no mercado, relacionado com a mesma marca: «Amanhã (esta quarta-feira) vai haver uma super novidade no mercado», disse.

«Agora vão encontrar a minha colaboração com Andreia Profissional que são seis cores de gloss todos assinados por mim. São todos à prova de água», reiterou.

Veja aqui o episódio completo da revelação: