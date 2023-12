Três celebridades, três receitas! As melhores refeições preparadas pelas caras que mais gosta

Num desfile culinário repleto de sabor e personalidade, estas caras conhecidas vieram deixar a sua marca na cozinha. De pratos reconfortantes a pratos exóticos, descubra as melhores refeições preparadas por quem mais gosta. Este é o convite perfeito para explorar o mundo da culinária através dos olhos das suas celebridades preferidas. Uma viagem deliciosa aguarda-o!

Salpicão de Frango por Bruna Gomes

No programa "Dois às 10", a comentadora do "Big Brother", Bruna Gomes, esteve na cozinha com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para partilhar uma receita especial de sua mãe: Salpicão de Frango. Durante a entrevista, Bruna também falou sobre o seu recente livro de receitas, que inclui pratos brasileiros autênticos, tal como este.

A receita é uma ótima opção para aproveitar peitos de frango, evitando o desperdício. Abaixo, apresentamos os detalhes da receita:

Ingredientes:

1 kg de peitos de frango

Água (quantidade necessária)

Sal (quantidade necessária)

2 cenouras grandes raladas

300 g de azeitonas

1 pimento vermelho

2 cebolas raladas

200 g de uvas-passas

Maçã verde (quantidade necessária)

Sumo de limão (quantidade necessária)

Azeite (quantidade necessária)

Salsa (quantidade necessária)

Maionese (quantidade necessária)

300 g de batatas fritas palha

Utensílios:

Tacho

Taças para os ingredientes

Taça grande

Chaleira

Ralador de cenouras

Facas

Colheres

Preparação:

Coza os peitos de frango em água fervente temperada com sal. Após o cozimento, desfie e reserve.

Coza as cenouras em água temperada com sal, escorra e reserve.

Numa tigela, misture o frango desfiado com as cenouras, azeitonas, pimento vermelho, cebolas raladas, uvas-passas e maçã verde cortada em tiras finas.

Regue a mistura com sumo de limão, azeite e adicione salsa picada e maionese a gosto. Misture bem e reserve no frigorífico.

Antes de servir, adicione as batatas fritas palha à mistura já fria. Aproveite esta receita deliciosa e sustentável!

Pizza caseira à la Sara Prata!

A manhã começou deliciosamente no "Dois às 10" com a presença da talentosa Sara Prata na cozinha. A atriz, que conquistou o segundo lugar no "MasterChef Celebridades", trouxe um toque italiano ao programa, partilhando a sua receita de pizza artesanal. Seja um chef em casa e siga os passos abaixo:

Ingredientes da Massa:

200 ml de água

30 ml de azeite

280 g de farinha (trigo ou outra)

3 g de levedura/fermento para pão

1/2 colher de sobremesa de sal

Ingredientes do Recheio:

Molho de tomate:

Orégãos

Cogumelos

Ananás

Queijo mozzarella

Preparação:

Comece misturando água, azeite, farinha, levedura/fermento para pão e sal. Amasse até obter uma massa homogénea. Cubra e deixe descansar por cerca de 30 minutos.

Pré-aqueça o forno a 180ºC.

Abra a massa em formato de pizza em uma superfície enfarinhada.

Espalhe molho de tomate, orégãos, cogumelos, ananás e queijo mozzarella sobre a massa.

Transfira para uma assadeira e leve ao forno por 15-20 minutos, até dourar e o queijo derreter.

Retire do forno, corte em fatias e delicie-se com a sua pizza artesanal!

Kelly Baron Encanta na Cozinha com uma Torta Low Carb e Sem Farinha para um Jejum Intermitente Saudável!

Desfrute desta torta low carb, uma opção deliciosa, saudável e sem farinha, perfeita para o seu regime alimentar e para quebrar o jejum intermitente. Uma receita versátil que combina praticidade com sabor!

Ingredientes para a Massa:

3 ovos

150 g de couve-flor (base low carb)

1 colher grande de queijo cottage

Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180ºC.

Comece por prepara a massa. Na liquidificadora, combine os ovos, a couve-flor (base low carb) e o queijo cottage. Misture até obter uma consistência suave e homogénea.

Despeje a mistura numa forma previamente untada ou forrada com papel manteiga, espalhando de maneira uniforme.

Asse no forno pré-aquecido por aproximadamente 20-25 minutos, ou até que a massa esteja dourada e firme ao toque.

Retire do forno e reserve para esfriar.

Recheio (Sugestão):

Peito de frango desfiado

Espinafre refogado

Tomate seco

Queijo feta

Montagem:

Após a massa esfriar, espalhe o recheio escolhido uniformemente sobre a mesma.

Enrole a massa com cuidado, formando uma torta.

Coloque novamente no forno por mais 10 minutos, apenas para aquecer o recheio.

Retire do forno, corte em fatias e sirva.