Revelada novidade para a próxima gala e tem tudo a ver com Bruna Gomes. Saiba aqui!

As três últimas semanas têm sido marcadas pela presença da ex-concorrente do «Big Brother» e influencer digital, Bruna Gomes, como comentadora nas galas d'O Triângulo, em substituição de Susana Dias Ramos, que se ausentou por razões profissionais.

Volvido esse tempo e com o regresso de Susana Dias Ramos, pensava-se que Bruna Gomes poderia terminar a sua participação como comentadora, mas a TVI anunciou uma novidade para a próxima gala, já neste domingo 16 de abril.

Segundo a estação, a namorada do piloto Bernardo Sousa mantém-se como comentadora ao lado de Flávio Furtado e de Susana Dias Ramos, que volta assim a comentar o formato, agora em trio.