Bruna Gomes «abraça» novo desafio na TVI… Saiba tudo aqui!

É já no próximo domingo que Bruna Gomes se junta a Pedro Teixeira no «Vai ou Racha». À ex-concorrente do Big Brother Famosos juntam-se ainda várias caras conhecidas para uma noite que ser «imperdível».

«O “Vai ou Racha” de Domingo promete! Vamos contar com a presença de Bruna Gomes, Idevor Mendonça e Tia Cátia!! Mas também Afonso Dubraz e Mara como convidados musicais!! Vai ser um programa imperdível!», pode ler-se na publicação que anuncia os convidados do próximo domingo.

Um programa a não perder, já este domingo!