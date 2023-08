Bruno de Carvalho comenta esgotamento de Leandro e recorda: «Avisei-o vezes sem conta…»

Esta segunda-feira, 14 de agosto, Leandro revelou, em exclusivo no TVI Extra, que está com um esgotamento.O cantor revelou que procurou acompanhamento psicológico.

Os comentadores do programa falaram sobre o assunto e Bruno de Carvalho revelou que deixou vários avisos ao colega no Big Brother Famosos. «Eu lembro-me que o avisei várias vezes no programa. Fui a pessoa que mais o avisei dentro do programa», começou por recordar.

«Eu disse para ele ter muita atenção ao tipo de jogo que ia ter. Avisei-o vezes sem conta. Ele tinha muitos concertos marcados e desmarcaram-lhe os concertos todos. O exemplo do Leandro fica para os futuros concorrentes de qualquer reality-show», revelou ainda o comentador.

«As pessoas têm de ter muito cuidado com o que fazem porque os programas podem fazer-nos elevar a um ponto de quase estrelato mas também pode chegar até aqui», alertou.