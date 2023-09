Bruno de Carvalho e Liliana Almeida assinalam 1 ano de casados com emotivas (e diretas) declarações

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho: as fotos que marcam o casamento do ano

Faz este sábado, dia 2 de setembro, 1 ano que Liliana Almeida e Bruno de Carvalho casaram, numa cerimónia civil recheada de amigos e familiares e muito amor.

Para assinalar a data, o casal recorreu às redes sociais fazendo juras de amor e recordando este dia tão especial.

«Faz um ano que dissemos sim! Foi um sim perante tanta inveja, tanta má língua e tanto "amigo(a)" histérico(a) para que o casamento não houvesse, que não me poderia deixar de lembrar de cada um deles! Até porque estou a escrever no deserto e, também aqui, está cheio de camelo(a)s!», começou por escrever Bruno de Carvalho.

O ex-concorrente do «Big Brother Famosos» acrescentou: «Mas também foi um dia cheio de Amor! Cheio de pessoas que decidiram viver o dia por nós e para nós! Eu não me lembro de ter estado tão nervoso na vida! E quando te vi... Que Linda, a visão do paraíso! E por isso não me vou concentrar em ninguém a não ser nós!».



«Contigo aprendi que "só sei que nada sei" e a reduzir-me à minha insignificância. Porque não luto mais pelo meu Eu... já o fiz 50 anos e agora sabe-me bem deixar o Eu (que alimentei e estruturei 5 décadas) para viver em função do Nós!», sublinhou o empresário.

Bruno de Carvalho escreveu ainda: «E com isso vem aprendizagem, com isso veio a necessidade de novas sabedorias e experiências! E como em qualquer processo de crescimento existem dores! Dores que têm de ser vividas e ultrapassadas!».



«Digo o mesmo que disse faz 1 ano: não existe mais ninguém, que eu quisesse passar por tudo isto, que não tu. Não porque é perfeito, mas porque és a pessoa que quero ao meu lado em todos os dias da minha vida! Amo-te até ao infinito!», rematou.

Liliana Almeida também não deixou passar a data em branco: «Estou a passar pelo deserto de Marrocos e a esta hora no ano passado estava a casar com o homem por quem me apaixonei loucamente e amo», escreveu.

«Muitos dizem que casei cedo demais, mas eu acho que casei no momento certo, no dia certo, com o homem certo e apaixonadíssima. Sei e acredito que tudo isto era para ser assim, como foi, como é, e como será a Deus pertence», escreveu.

Liliana Almeida sublinhou: «Hoje estou imensamente feliz, em toda a minha alma, corpo e veias está cada sensação do dia que mudou a minha vida e a minha história».



«Se dissesse que era fácil dar a volta a muitas das situações com que me deparo, sendo agora, a minha relação, um casamento. Não,não é, não me suporto a mim e tem vezes que queria ver o Bruno no quinto dos infernos… mas quando é bom é mesmo doce doce doce…», acrescentou.

A cantora rematou a declaração: «Mas depois olho para ele, olho em volta e percebo o tanto que passamos juntos, na nossa força, e percebo que somos a tela da verdade do que é uma vida a dois. Renovo os meus votos todos os dias com simplicidade que o amor pede,e É. Amo-te hoje e sempre… Vamos viver só…».